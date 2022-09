В МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех поврежденных линий электропередач.



"ЗАЭС снова получает электроэнергию напрямую из национальной энергосистемы после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта", - сообщили в МАГАТЭ.



Напомним, что блоки АЭС отключены, но им необходима электроэнергия для поддержания необходимых функций.



#Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is once again receiving electricity directly from national grid after engineers repaired one of the four main external power lines that have all been damaged during the conflict, IAEA learnt at the site today. https://t.co/wift7jorog pic.twitter.com/WN2M2oK82F