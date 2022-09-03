



Запорожская АЭС опять отключена от сети

Запорожская атомная электростанция вновь отключена от сети.

Об этом 3 сентября сообщили в МАГАТЭ.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - сказано в заявлении.

Между тем, так называемые власти Запорожской области, назначенные Россией, заверяют, будто электричество от ЗАЭС больше не поступает на территорию Украины.

По данным РИА Новости, мощность двух рабаотающих энергоблоков была снижена вдвое.