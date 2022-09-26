



Запорожская АЭС несколько раз была в шаге от катастрофы

Мир должен перестать испытывать судьбу и устойчивость украинских ядерных технологий к вооруженной агрессии Российской Федерации и разработать действенный механизм с системой гарантий, направленный на предотвращение атак на объекты мирной атомной энергетики. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



"Россия не будет сторониться никаких средств, чтобы сохранить свое геополитическое влияние. Вчера она дает дешевый газ и места в наблюдательных советах своих компаний, а сегодня – безосновательно его перекрывает и провоцирует 10-кратный рост цен, а завтра – начинает войну против мирной страны, которая не поддалась на энергетический шантаж. Украина – яркое тому подтверждение", - отметил он.



По его словам уже несколько раз была опасность аварий на Запорожской АЭС, которую захватили русские войска.



"Беспрецедентное варварское поведение россиян в отношении украинских гражданских ядерных объектов, обстрелы атомных электростанций, военная техника и боеприпасы возле атомных блоков – это прямой путь к мировой ядерной катастрофе. Уже несколько раз мы были в шаге от аварии на ЗАЭС", - добавил Галущенко.



Напомним, российские военные захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС, а ее войска периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.