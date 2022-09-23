



Запад не спешит поставлять Украине танки

Украина срочно просит современные танки, чтобы помочь своим войскам развивать успех на северо-востоке страны, но Запад тянет время, о чем рассказали источники, знакомые с этим вопросом, пишет издание Politico.



Танки заняли первое место в списке желаний Киева на фоне последних успехов ВСУ на фронте.



Просьба приобрела новую актуальность на этой неделе после того, как Владимир Путин объявил о мобилизации 300 000 дополнительных солдат для борьбы в Украине.



Более современные танки M-1 Abrams американского производства и Leopard немецкого производства станут мощной поддержкой, которая поможет украинским войскам нанести новые удары по позициям россиян и освободить новые территории.



Однако, американские чиновники не спешат поставлять танки, отчасти из-за проблем, связанных с обучением и логистикой.



Например, M-1 представляют собой совершенно иную систему, чем танки советского периода, которыми в настоящее время пользуется Украина, и требуют значительного технического обслуживания и логистической поддержки.



Для боевых действий немецкие "Леопарды" могут подойти лучше, поскольку они похожи на танки, которыми уже пользуется Украина, и требуют меньше топлива, чем "Абрамсы". Однако Германия неоднократно отклоняла просьбу Украины о предоставлении танков, а министр обороны Кристина Ламбрехт недавно заявила, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предпринимать подобных действий "в одностороннем порядке".