



"Замораживания войны в Украине не будет"

Украина не намерена "замораживать" войну после деоккупации Херсона.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают. Задача президента - освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов", - сказал он.

По словам Данилова, 7-8 заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего были посвящены херсонскому направлению. Теперь об этом рассказать можно.

"Можем подтвердить, что огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие фугасы и поэтому населению надо относиться к этому осторожно", - добавил Данилов.