



Заместитель командира 20-й дивизии убит в результате атаки HIMARS

В ночь на 8 июля в результате удара HIMARS по штабу 20-й дивизии были убиты несколько офицеров.



9 августа в городе Волгоград, месте постоянной дислокации 20-й дивизии состоялись похороны заместителя командира дивизии полковника Каната Мукатова и старшего лейтенанта Олега Пивнева.



Мукатов участвовал в грузино-осетинском конфликте в Южной Осетии в 2008 году, успел дважды побывать в Сирии.



Соболезнования семье Каната Мукатова выразил представитель духовного управления мусульман Волгоградской области.



— Мусульмане с честью и достоинством выполняют свой долг, неся заветы нашего пророка Мухаммеда. Мы знаем, что в Великую Отечественную войну все вместе сражались. И сегодня похожая ситуация, так же наши воины сражаются. И, конечно, когда мы говорим о военных делах, без потерь не обходится. Наши сердца скорбят. От управления мусульман Волгоградской области мы выражаем соболезнования.