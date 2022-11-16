



"Зам. губернатора Херсона", жена Павла Губарева арестована властями РФ

"Зам. губернатора Херсона", жена Павла Губарева арестована властями РФ



Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области.



Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться (врио губернатора региона. — Прим. ред.) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", — написал Губарев в Telegram-канале.



Он уточнил, что жена не выходила на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.



Позднее некоторые СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.



катерина Губарева родилась в Каховке Херсонской области. Получила два высших образования — в области IT и госуправления. С 2014 года работала министром иностранных дел ДНР. Была депутатом республиканского парламента первого созыва (2014–2018 годы), затем — помощником председателя правительства ДНР.



Шестнадцатого июня 2022 года оккупационные власти ее назначили на должность замглавы администрации Херсонской области. На этом посту Губарева курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.