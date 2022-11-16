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"Зам. губернатора Херсона", жена Павла Губарева арестована властями РФ
16.11.2022 20:19 Аркадий Бочаровский

"Зам. губернатора Херсона", жена Павла Губарева арестована властями РФ

"Зам. губернатора Херсона", жена Павла Губарева арестована властями РФ

Бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев заявил об исчезновении своей жены Екатерины — заместителя главы администрации Херсонской области.

Последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться (врио губернатора региона. — Прим. ред.) Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны", — написал Губарев в Telegram-канале.

Он уточнил, что жена не выходила на связь с 16:30 вторника, 15 ноября.

Позднее некоторые СМИ сообщили, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Представитель МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости не смог подтвердить или опровергнуть достоверность этих публикаций.

катерина Губарева родилась в Каховке Херсонской области. Получила два высших образования — в области IT и госуправления. С 2014 года работала министром иностранных дел ДНР. Была депутатом республиканского парламента первого созыва (2014–2018 годы), затем — помощником председателя правительства ДНР.

Шестнадцатого июня 2022 года оккупационные власти ее назначили на должность замглавы администрации Херсонской области. На этом посту Губарева курирует цифровое развитие региона, связь и вопросы правового регулирования.

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