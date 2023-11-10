



Залужный: Враг потерял около 10 тыс. человек, 7 самолетов Су-25 и 100 танков

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил о потерях российских оккупантов за месяц ожесточенных боев за Авдеевку и выразил благодарность украинским бойцам, которые держат оборону города.



"Месяц, как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц ожесточенных боев, выдержки и мужества наших защитников, которые продолжают героически держать оборону. За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек", - отметил Залужный.



Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил каждого защитника, который обороняет Авдеевку.



"Спасибо бригадам, нашим подразделениям. Пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БПлА, медикам. Каждому защитнику, каждой защитнице, защищающим Авдеевку. Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная память и честь", - подчеркнул генерал.



