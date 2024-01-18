



Залужный против осужденных в армии, а у Лубинца "все просто"

Дмитрий Лубинец предложил прописать все возможные категории граждан, подлежащие мобилизации, в том числе включить в этот перечень и заключенных, которые отбывают наказание в исправительных колониях.



Лубинец считает, что разобраться в том, кого можно принимать в ряды ВСУ, а кого нет - очень просто. “Нужно два условия: первое - гражданин Украины, который в таком статусе, хочет попасть в соответствующее подразделение. Второе - соответствующее подразделение готово взять к себе такого гражданина Украины”.



Напомним, что когда эта тема впервые поднялась, Валерий Залужный категорически сказал, что ВСУ не для заключенных.





