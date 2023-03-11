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Залужный обсудил потребности Украины и ситуацию на фронте с генералом США
11.03.2023 22:30 Ирина Демьянова

Залужный обсудил потребности Украины и ситуацию на фронте с генералом США

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем дискуссий стала ситуация на фронте.

По словам главнокомандующего, во время переговоров с Милли он подробно остановился на вопросе оборонных нужд Украины. Стороны обсудили поставки боеприпасов и техники.

"Указал на необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны. Рассказал генералу Милли о ситуации на поле боя. Договорились продолжать диалог и совместную работу", - добавил Залужный.

Он также отметил, что признателен президенту США Джо Байдену, генералу и всему американскому народу за поддержку Украины.

 

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