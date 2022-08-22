



Залужный: на войне с РФ погибли почти 9000 украинских военных

В войне с Россией погибли почти 9000 украинских военных, рассказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на форуме ветеранов.



"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детишки, которые ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите. Как там у Соледара, у Бахмута, Великой Новоселки. Так и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И возможно входит в число тех почти 9000 погибших героев. Но ребенку нужно расти. Ребенку нужно расти в защите и чувствовать себя в абсолютной безопасности", - сказал он.