



Закрыт Крымский мост. В результате "ЧП" погибли люди, - СМИ

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное происшествие", сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на оккупационные власти полуострова.



"Предатель Аксенов сообщает о "ЧП" на Крымском мосту, движение по нему остановлено. По его словам, произошло "чрезвычайное происшествие" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", - отметил Братчук.







Вместе с тем, по сообщениям российских СМИ, на Крымском мосту в результате падения пролета Крымского моста погибли по меньшей мере 2 человека. Также известно об одном пострадавшем.



Паблик "Новости Керчь Крым Россия" в соцсети сообщил, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах Керчи. Также пишут о двух пострадавших в легковом автомобиле на мосту, предает РБК-Украина.



Кроме того того, из-за "ЧП" на мосту в так называемом Министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб.



В центре поддержки РЖД заявили, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.



Также известно, что образовалась многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае. В пробках стоят более тысячи авто. На трассе А-290 в районе Тамани пробка протяженностью в несколько километров. Также затруднено движение в обратном направлении - от Крымского моста в сторону Темрюка.