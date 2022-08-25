



ЗАЭС впервые в истории полностью отключена от сети

В четверг, 25 августа, оккупированная военными РФ Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключена от сети. Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом", подчеркнув, что это произошло впервые в истории существования станции.



"Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская" (…) Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции", – написал "Энергоатом" в своем Телеграм-канале в четверг.



В компании подчеркнули, что в результате отключения ВЛ два работающих энергоблока станции отключились от сети.

В "Энергоатоме" напомнили, что три другие линии связи ранее были повреждены во время обстрелов российских военных.

"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет", – добавили в НАЭК.

По данным "Энергоатома", пока что замечаний к работе систем безопасности нет. Ведутся операции по подключению одного из энергоблоков.

Напомним, после захвата станции российскими военными 4 марта она перешла на работу двумя блоками из шести, потом две недели работала тремя, а в последнее время снова двумя.