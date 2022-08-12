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ЗАЭС нельзя использовать как часть какой-либо военной операции
12.08.2022 21:24 Юлия Фрилис

ЗАЭС нельзя использовать как часть какой-либо военной операции

ЗАЭС нельзя использовать как часть какой-либо военной операции, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он высказался по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Я поддерживаю призыв к демилитаризации территории, начиная с полного вывода российских войск, и призываю МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС", – написал еврочиновник в Twitter.

"Россия должна немедленно вернуть полный контроль законному суверенному собственнику – Украине", – убежден он.

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