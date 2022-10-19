Зачем нужно военно положение в в Херсоне - ответ эксперта
Госдеп США прокомментировал решение РФ объявить военное положение в четырех частично оккупированных регионах Украины.
"Никого не должно удивлять, что Россия прибегает к отчаянной тактике, чтобы попытаться установить контроль в этих областях", – заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель на ежедневном брифинге для прессы.
Отметим, что объявленное путиным «военное положение» в Херсонской и Запорожской областях, а также в «ЛНР» и «ДНР», вступает в силу с 20 октября и предусматривает ряд изменений:
- местные жители указанных регионов не смогут покинуть территории рф;
- начинает действовать особый режим въезда и выезда на территорию и ограничение свободы передвижения по ней;
- вводится военная цензура в сфере коммуникаций и контроль за телефонными переговорами;
- эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения;
- временное отселение жителей на безопасные территории;
- привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны и восстановления объектов экономики;
- изъятия имущества, «необходимого для нужд обороны», с якобы последующей выплатой их стоимости.