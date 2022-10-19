



Зачем нужно военно положение в в Херсоне - ответ эксперта

Госдеп США прокомментировал решение РФ объявить военное положение в четырех частично оккупированных регионах Украины.



"Никого не должно удивлять, что Россия прибегает к отчаянной тактике, чтобы попытаться установить контроль в этих областях", – заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель на ежедневном брифинге для прессы.



Отметим, что объявленное путиным «военное положение» в Херсонской и Запорожской областях, а также в «ЛНР» и «ДНР», вступает в силу с 20 октября и предусматривает ряд изменений: