



За утро в небе Украины сбили 18 из 33 выпущенных крылатых ракет. Летят еще

За утро субботы, 22 октября, над Украиной уничтожены 18 из 33 выпущенных крылатых ракет.



Враг атаковал не менее 10 самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области. По информации военных, по Украине выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).



Кроме того, российская армия атаковала Украину с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего – 16 пусков. ВСУ уничтожили 18 крылатых ракет:



Таким обозом официально "минус" 13 крылатых ракет Х-101/Х-555; "минус" 5 крылатых ракет "Калибр".



Уничтожение ракет проходило в зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами.



Тем временем в Украине продолжает звучать воздушная тревога. В пабликах пишут о взрывах в Киеве и области. Информация не официальная. Известно, что в Киевской области работает ПВО.



Работает авиация и в Житомирской области. Из пабликов стало известно о сбитии ракеты.



Сообщают также о том, что из оккупированного Севастополя в море вышел ракетный фрегат "Адмирал Макаров", вероятно, с "Калибрами".



Но, подчеркиваем, что информация по Киеву и области, Житомирской области и Севастополю требует официального подтверждения. Ждем.

