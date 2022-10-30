



За сутки ВСУ ликвидировали почти 1000 российских солдат

Генеральный штаб ВСУ представил сводку потерь российской армии в ходе военных действий в Украине.



За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 950 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия потеряла около 71 200 военнослужащих.



Кроме этого, силы РФ потеряли:



- 2672 (+13) танков;

- 5453 (+52) боевых бронированных машин;

- 1724 (+16) артиллерийских систем;

- 383 (+3) РСЗО:

- 197 (+2) средств ПВО;

- 274 (+1) самолета;

- 252 вертолета;

- 1412 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня;

- 352 (+1) крылатые ракеты;

- 16 кораблей и катеров;

- 4120 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

- 154 (+2) единицы специальной техники.



Наибольшие потери (за минувшие сутки) российские войска понесли на Донецком и Лиманском направлениях.