За сутки ВСУ ликвидировали почти 1000 российских солдат
Генеральный штаб ВСУ представил сводку потерь российской армии в ходе военных действий в Украине.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 950 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская армия потеряла около 71 200 военнослужащих.
Кроме этого, силы РФ потеряли:
- 2672 (+13) танков;
- 5453 (+52) боевых бронированных машин;
- 1724 (+16) артиллерийских систем;
- 383 (+3) РСЗО:
- 197 (+2) средств ПВО;
- 274 (+1) самолета;
- 252 вертолета;
- 1412 (+6) БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 352 (+1) крылатые ракеты;
- 16 кораблей и катеров;
- 4120 (+13) единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 154 (+2) единицы специальной техники.
Наибольшие потери (за минувшие сутки) российские войска понесли на Донецком и Лиманском направлениях.