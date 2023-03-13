



За последнюю неделю в Бахмуте погибли более 1100 российских военных

Украина и Россия в воскресенье сообщили о больших потерях в Донецкой области Украины. Тем временем, медленная, но затяжная и кровопролитная, борьба за небольшой город Бахмут продолжается, поскольку Москва настаивает на продвижении на территорию своего соседа.



Украинские силы контролируют запад ныне разрушенного и почти заброшенного Бахмута, в то время как российская группа Вагнера - большую часть восточной части, сообщила британская разведка, а река Бахмутка, которая делит город пополам, обозначает линию фронта.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние несколько дней в боях на бахмутском участке линии фронта российские военные потеряли более 1100 человек убитыми.



“Менее чем за неделю, начиная с 6 марта, только на Бахмутском направлении нам удалось уничтожить более 1100 солдат противника, это невосполнимая потеря для России, прямо там, под Бахмутом”, — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении.



Он сказал, что российские войска также понесли 1500 “санитарных потерь” — солдаты были ранены достаточно тяжело, чтобы не участвовать в дальнейших действиях.



В свою очередь Минобороны России заявило, что его силы проводят дальнейшие боевые действия в Донецкой области. По его данным, за последние 24 часа российские войска убили более 220 украинских военнослужащих.



"На донецком направлении... за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три ББМ, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.



Обе стороны признали, что за последние несколько месяцев в Бахмуте пострадали и нанесли значительный ущерб, при этом точное количество жертв трудно проверить независимо.



Украина неоднократно заявляла, что оборона Бахмута будет продолжена, а высшие командиры заявили, что бои там позволяют выиграть время, необходимое для подготовки более широкой контратаки Киева в ближайшее время.



“По Бахмуту: ситуация там сложная, очень сложная, противник борется за каждый метр. И чем ближе к центру города, тем ожесточеннее бои ”, — заявил в воскресенье основатель группы наемников “Вагнер” Евгений Пригожин в записи голоса, опубликованной в Telegram-канале его пресс-службы.



Москва заявляет, что захват Бахмута пробьет брешь в обороне Украины и станет шагом к захвату всего промышленного региона Донбасса, который является главной целью.



Но бои и тяжелые артиллерийские обстрелы также продолжаются вдоль всей линии фронта на востоке и юге Украины, включая другие районы Донецка.



По словам российских официальных лиц в подконтрольном России городе Донецке, в воскресенье украинские силы четыре раза обстреливали город, в результате чего пострадали жилые районы и были повреждены линии электропередач.



Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщения. Обе стороны неоднократно заявляли, что не наносят удары по мирным жителям.



