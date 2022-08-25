



За полгода Украина уничтожила российскую военную технику на $16,6 млрд – Forbes

За шесть месяцев в Украине россияне потеряли 12 142 единиц техники на $16,56 млрд без учета ракет.



Наибольшей потерей армии РФ стал флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва" стоимостью $750 млн. Флагман был подбит 13 апреля украинскими ракетами "Нептун" и затонул не следующий день.



Кроме "Москвы" на острове Змеиный и в окрестных водах Украина уничтожила российскую технику и суда на $165 млн. Среди них восемь зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела" общей стоимостью более $100 млн.



До затопления "Москвы" самой дорогой потерей россиян был большой десантный самолет Ил-76 за $86 млн, который силы ПВО сбили в конце февраля в небе над Васильковом Киевской области.



Третьим по стоимости стал большой десантный корабль "Саратов" стоимостью $75 млн. Украинская армия нанесла удары по кораблю, когда он находился в порту оккупированного Бердянска – доставлял туда военную технику.



Топ-10 наибольших потерь россиян за единицу:

• ракетный крейсер «Москва» – $750 млн;

• самолет Ил-76 – $86 млн;

• десантный корабль «Саратов» – $75 млн;

• самолет Су-30СМ – $50 млн;

• самолет Су-34 – $40 млн;

• самолет Су-35 – $32 млн;

• самолет Ил-22ПП – $30 млн;

• ЗРК «Тор-М2» – $25 млн;

• судно «Василий Бех» – $21 млн;

• ОТРК «Искандер» – $21 млн.



В течение шести месяцев украинские силы потопили 15 российских судов на $82 млрд.

