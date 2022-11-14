



Южная Корея увеличит гуммопомощь Украине

Президент Южной Кореи заявил, что будет увеличивать гуммопомощь Украине...



Вторжение России в Украину является нарушением международного права и угрозой жизни и правам украинцев, заявил Юн Сок Йоль в воскресенье на полях саммита стран Юго-Восточной Азии в Камбодже. Он сказал, что следует уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины, и что Южная Корея и дальше будет увеличивать гуманитарную помощь охваченной войной стране.

