



Южная Корея предоставит Украине тральщики для разминирования полей

Южная Корея поставит в Украину две машины K600 "Rhino" собственного производства для разминирования минных полей.



"Rhino" - тральщик, который либо зачищает тыл, либо расчищает пути через минное поле на передовой. Хотя это и не смертоносное оружие, эта машина является наиболее военной техникой, которую Южная Корея до сих пор отправляла в Украину", - сообщает корейское издание "Чосон Ильбо".



Напомним, что в мае на двусторонней встрече на саммите G7 в Хиросиме (Япония) президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить нелетальное оборудование и оказать помощь в послевоенном восстановлении. Во время визита в Украину в июле Юн подтвердил свое обещание послать больше миноискателей и сухопутных тральщиков.



Издание уточняет, что правительство Южной Кореи приняло такое решение после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой, как полагают, обе стороны заключили сделки по оружию.



В то же время, опасаясь реакции РФ, правительство Южной Кореи попросит Украину использовать автомобили только для гуманитарных операций.