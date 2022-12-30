



Япония намерена предоставить Украине $500 млн помощи

Япония намерена предоставить Украине $500 млн помощи, сообщил посол Японии в Украине Кунинори Мацуда



"Что касается помощи, то мы уже предоставили $1,1 млрд и предполагаем оказать еще $500 млн помощи. Также мы рассматриваем другие пакеты помощи", - сказал посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Относительно военной помощи он отметил, что по закону Япония не может непосредственно предоставлять оружие, однако японское правительство впервые решило предоставить нелетальное снаряжение, в частности дроны, каски, бронежилеты, зимнюю одежду, а также аптечки и пайки.



"Мы продолжаем расширять список. И сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами о возможности предоставления технологий двойного назначения", - добавил посол.