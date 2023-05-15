



WP удалила из интервью Зеленского фрагмент о контактах Пригожина и ГУР

Газета The Washington Post убрала из интервью Владимира Зеленского, которое вышло на сайте издания 13 мая, фрагмент, в котором президента Украины спрашивают о контактах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Главным управлением разведки МОУ.



На вопрос о достоверности информации Пригожин высмеял WP, заявив, что "до сих пор находится с Будановым в Африке".



Как отмечает ВВС, из текущей версии интервью с Зеленским WP удалил фрагмент с вопросами об утечке секретных документов США, в которых, по словам журналистов, говорится о связях Пригожина с ГУР. Но предыдущая версия материала сохранилась в интернет-архивах.



“Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки. Я также хотел бы спросить у вас: с какими источниками на Украине вы контактируете? Кто рассказывает о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжкое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?”— отвечает на вопрос Зеленский в удаленном фрагменте.



На это журналист рассказал, какой информацией о контактах ГУР и Евгения Пригожина он располагает. В частности, по информации газеты, глава ГУР Кирилл Буданов 13 февраля сообщил господину Зеленскому о подготовке Россией схемы по дестабилизации в Молдавии. “В документе также говорится, что Буданов ожидал от россиян использования подробностей тайных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке”,— было сказано журналистом в удаленном фрагменте.



На это Зеленский в вырезанной части интервью ответил: “Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели”.



Также президент Украины заявил, что информация, приведенная журналистом WP, не была частью утечки документов Пентагона и не находилась в открытом доступе.



На просьбу прокомментировать сообщение о встрече с офицерами ГУР Пригожин заявил, что "мы до сих пор с Будановым находимся в Африке".



"Конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. А что касается WP и удаленного фрагмента, то я думаю, что это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты и боюсь, если кто-то узнает, что WP все еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно", - сказал Пригожин.



