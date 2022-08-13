



The Washington Post: Россия контролирует ресурсы Украины на 12,4 трлн долларов

Согласно анализу, проведенному базирующимся в Канаде аналитическим центром SecDev для The Washington Post, в настоящее время Россия контролирует основные природные ресурсы Украины на сумму не менее 12,4 триллиона долларов, включая энергию и месторождения полезных ископаемых.



Если Кремлю удастся аннексировать украинские земли, захваченные во время российского вторжения, Киев навсегда потеряет почти две трети своих месторождений.



Москва контролирует 63% угольных месторождений Украины, 11% нефти, 20% природного газа, 42% металлов и 33% редкоземельных элементов, включая такие ключевые минералы, как литий.



Часть из них была захвачена еще в 2014 году в результате аннексии Крыма и войны на Донбассе.



Используя подсчет SecDev и украинской промышленности, Washington Post сообщила, что Россия захватила 41 месторождение угля, 41 газовое месторождение, 9 месторождений нефти, 6 месторождений железной руды, а также несколько месторождений титана, циркония, стронция, лития, урана и золота.



