



Washington Post: Российский спецназ РФ потерял до 95% бойцов в Украине

Российское командование использовало военных спецподразделений в прямых боевых столкновениях с украинской армией. В этих боях они понесли большие потери, из-за чего значительно сократилась возможность использовать спецназ в секретных “неконвенциональных” операциях, пишет Washington Post.



В начале войны российские командиры использовали спецназ на фронте, чтобы поддержать темп наступления, а также потому, что не доверяли “обычным” подразделениям, считают авторы статьи..



Потери спецназовцев аналитики оценивали, в частности, на основе спутниковых снимков баз дислокации подразделений. По их данным, три бригады спецназа, участвовавшие в боях в Украине, потеряли 90–95% личного состава. В 346-й бригаде спецназа ГРУ из 900 человек осталось 125. Из пяти бригад спецназа, вернувшихся из Украины летом прошлого года, четыре понесли “значительные потери”. Еще одно подтверждение большого количество убитых и раненых – потери в технике. Так, 22-я бригада спецназа ГРУ потеряла больше половины бронеавтомобилей “Тигр”.



Чтобы вернуть боеспособность подразделений спецназа на довоенный уровень, потребуется десять лет, подсчитали авторы документа. Из-за больших потерь российское командование будет вынуждено ограничить проведение секретных специальных операций не только в Украине, но и по всему миру.



Военный эксперт Роб Ли из американского Института исследований внешней политики отмечает, что российский спецназ понес большие потери при попытке захватить Харьков, в боях за Мариуполь, а также в Донбассе, в том числе под Угледаром. Кроме того, спецназовцев использовали в провалившемся наступлении на Киев.



“Российскому командованию пришлось задействовать спецназ, а также десантников и морских пехотинцев, так мотострелковые части оказались неэффективными. Потеря самых подготовленных подразделений сказалась на ходе всей войны”, – считает Ли.