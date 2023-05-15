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Взрывы прогремели в Луганске: прилет по зданию бывшего авиаучилища
15.05.2023 10:36 Ирина Демьянова

Взрывы прогремели в Луганске: прилет по зданию бывшего авиаучилища

Утром 15 мая два взрыва раздались в Луганске. Об этом сообщил бывший посол так называемой "ЛНР" в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Два прилета в район автовокзала в Луганске!!! Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию", — написал он.

Очевидцы уточнили, что первый взрыв был глухим, вероятно, упала болванка. Второй — наоборот раскатистый, "как 100% прилет".

Как сообщают российские СМИ, прилет в Луганске пришёлся по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов.

В настоящий момент территория оцеплена.
 

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