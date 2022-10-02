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Взрыв в Севастополе объяснили "молнией"
02.10.2022 22:09 Алина Груднева

Взрыв в Севастополе объяснили "молнией"

Днем, 2 октября, жителей Севастополя напугал звук взрыва.

 
Местные паблики пишут, что в здание ТЦ "Московский" якобы попала молния.
 
"В офисном здании рядом с ТЦ Московский ( в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей — в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах", — сказал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
 
По его словам, обошлось без возгорания и пострадавших.

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