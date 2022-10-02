Взрыв в Севастополе объяснили "молнией"
Днем, 2 октября, жителей Севастополя напугал звук взрыва.
Местные паблики пишут, что в здание ТЦ "Московский" якобы попала молния.
"В офисном здании рядом с ТЦ Московский ( в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей — в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах", — сказал "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, обошлось без возгорания и пострадавших.