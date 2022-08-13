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Взрыв в Мариуполе: появились первые подробности
13.08.2022 19:47 Ольга Белозерова

Взрыв в Мариуполе: появились первые подробности

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал некоторые подробности о взрыве, который прогремел сегодня в городе. 

По его словам, взрыв произошел в районе Шлаковой горы по улице Макара Мазая, где обустроен пункт приема металлолома. 

"Причина - если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность захватчиков наказываем изобретательностью Мариупольского сопротивления", - пишет Андрющенко.

Также он отметил: "В очередной раз передают привет МЧС России, которое при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра". 




 

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