



Взрыв в Мариуполе: появились первые подробности

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал некоторые подробности о взрыве, который прогремел сегодня в городе.



По его словам, взрыв произошел в районе Шлаковой горы по улице Макара Мазая, где обустроен пункт приема металлолома.



"Причина - если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность захватчиков наказываем изобретательностью Мариупольского сопротивления", - пишет Андрющенко.



Также он отметил: "В очередной раз передают привет МЧС России, которое при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра".









