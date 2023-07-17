



Взрыв на Крымском мосту мог быть провокацией России

Сегодня, 17 июля около четырех утра был поврежден Крымский мост. Вскоре после этого появились первые предположения о причинах аварии.



Российское издание Readovka, ссылаясь на собственные источники, причиной падения опоры Крымского моста поначалу назвал некий террористический акт. Потом здесь изменили сообщение, и стали вести речь о ракетной атаке на Крымский мост, пишет украинское издание “Зеркало недели”



Тем временем председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук предположил, что новый "хлопок" на Крымском мосту - дело рук самих россиян: "Версию о российской провокации на фоне пролонгации "Зернового соглашения" не просто не исключаю. Она, возможно, является одной из основных".



Впрочем, этой версии противоречит, в частности, твит, который вскоре после аварии опубликовал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос. Он наглядно показал значимость Крымского моста для военной агрессии. Аналитик отмечает, что в случае выведения моста из строя в России будет только одна наземная линия поставок – прибрежная магистраль вдоль Азовского моря – которой она может воспользоваться для поддержки (или эвакуации) десятков тысяч своих военнослужащих в оккупированных Херсоне и Крыму.



То есть, значение Крымского моста слишком высоко, чтобы россияне могли им пожертвовать ради какой-то провокации, тем более в условиях, когда сдерживающих факторов для них не так уж много.



