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Выявлено повреждение одного из энергоблоков ЗАЭС
22.04.2023 16:40 Алина Груднева

Выявлено повреждение одного из энергоблоков ЗАЭС

Инспекторы МАГАТЭ выявили значительные повреждения одного из энергоблоков Запорожской АЭС.

Уточняется, что поврежден турбинный зал четвертого энергоблока ЗАЭС.

"Команда МАГАТЭ обнаружила значительные повреждения окон в турбинном зале энергоблока №4 в месте, не соответствующем ранее заявленным взрывам наземных мин. Команда МАГАТЭ намерена выяснить причину", - сказано в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что наблюдаются серьезные риски ядерной безопасности.

"Я видел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию.Наши эксперты на месте часто сообщали об ощутимых детонациях, иногда намекая на интенсивные обстрелы. Я глубоко озабочен ситуацией на станции", - сказал он.
 

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