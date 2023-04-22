



Выявлено повреждение одного из энергоблоков ЗАЭС

Инспекторы МАГАТЭ выявили значительные повреждения одного из энергоблоков Запорожской АЭС.



Уточняется, что поврежден турбинный зал четвертого энергоблока ЗАЭС.



"Команда МАГАТЭ обнаружила значительные повреждения окон в турбинном зале энергоблока №4 в месте, не соответствующем ранее заявленным взрывам наземных мин. Команда МАГАТЭ намерена выяснить причину", - сказано в сообщении.



Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что наблюдаются серьезные риски ядерной безопасности.



"Я видел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию.Наши эксперты на месте часто сообщали об ощутимых детонациях, иногда намекая на интенсивные обстрелы. Я глубоко озабочен ситуацией на станции", - сказал он.

