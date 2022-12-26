



"Второй удар по Энгельсу - приговор системе ПВО"

Влиятельный российский паблик “Военный осведомитель” опубликовал разгромный анализ повторного удара ВСУ по базе стратегических бомбардировщиков РФ в Энгельсе. “Осведомитель” пришел к неутешительному выводу: единственное, что защищает российские стратегические объекты - это не мощная система ПВО и механизмы ответа на удар, а нежелание США повышать эскалацию конфликта и выдавать ВСУ современные малозаметные ракеты большой дальности:



"Итак, снова Энгельс.



Очередной раз противник наносит результативный удар по аэродрому стратегической авиации. В отличие от предыдущего, по словам Минобороны, на этот раз авиатехника не пострадала, однако, увы, всё равно погибло три человека. Обстрелы таких целей, видимо, стали нормой.



Судя по всему, в организации прикрытия ПВО такой стратегической цели особых выводов так и не было сделано. В очередной раз реактивный беспилотник беспрепятственно преодолел более 500 километров от границы и оказался сбит лишь прямо над самим аэродромом. В очередной раз противник наносит удар не в случайный момент, а в канун подготовки стратегической авиации к вылетам. После предыдущего удара кто-то отдал приказ выложить на взлётке надпись "Смерть нацистам", чтобы было видно из космоса. Видимо слабоумный лампас думал, что заклинание поможет.



Видимо, этим и ограничились. Особых выводов в организации активного противодействия запуску БПЛА по нашим стратегических целям также сделано не было. Повёрнутые на войне напоминают, что лучшее средство от БПЛА противника, это наши танки на территории их базирования и запуска. Так вот, в свою очередь, мы напомним, что сразу после предыдущего удара было получено несколько перехватов о том, что ВСУ используют приграничные заброшенные аэродромы малой авиации для базирования техники обеспечения и пусковых установок модернизированных БПЛА Ту-141. Нами назывался даже один из конкретных аэродромов.



В этой связи нам крайне интересно, а что вообще собираются делать военные в случае полёта к аэродрому, например, нескольких малозаметных крылатых ракет у самой земли? Если огромный реактивный беспилотник, не обладающий средствами снижения тепловой и радиолокационной заметности, обнаруживается и поражается лишь над головами пилотов на аэродроме. Это приговор системе радиолокационного покрытия и эшелонирования средств ПВО, а также показательный урок любителям рисовать красивые ровные круги "зоны воспрещения доступа" (A2/AD) вдоль российских границ и делать вид, что всё в порядке.



Комично, но единственное, что сейчас защищает нашу стратегическую авиацию (и многие другие объекты) от более результативных ударов противника, это не мощная система ПВО и механизмы ответа на удар, а нежелание США повышать эскалацию конфликта и выдавать ВСУ современные малозаметные ракеты большой дальности. Подумайте об этом.



А ведь в 1987 за историю с полётом Матиаса Руста своих постов лишилась практически вся верхушка Советской Армии".