



Вторая Макеевка? Генштаб ВСУ сообщил о сотнях убитых в Чулаковке



Украинские силы нанесли удар по подразделениям армии России в районе села Чулаковка Херсонской области 31 декабря, в результате были убиты или ранены около 500 российских военнослужащих. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 января.



Подробности не приводятся. Независимо подтвердить утверждения украинской стороны не удается. Россия не комментировала военную операцию Украины, о которой идет речь в сводке.



Кроме этого, Генштаб ВСУ пишет, что 1 января украинские силы нанесли удар по личному составу российской армии в районе Федоровки Херсонской области. Число погибших и пострадавших уточняется.



Блогер Анатолий Шарий сообщает, что потери ВС РФ в Чулаковке составляют около сотни солдат.