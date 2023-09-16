



ВСУ заявили об успехах на Донбассе и в Запорожской области

За последние сутки ВСУ имели успех в районе Клещиевки Донецкой области, а также возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



На Бахмутском направлении российская армия безуспешно пыталась атаковать в районах Ягодного и Богдановки. Силы обороны Украины провели успешный штурм в районе Клищиевки.



В Запорожской области ВСУ имели частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки - там они вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.



15 сентября полк ВСУ имени Кастуся Калиновского опубликовал видео из Клищиевки. Они утверждали, что она уже якобы освобождена от российских военных. Однако позже пост удалили, а подразделение заявило, что за село все еще ведутся бои. В тот же день стало известно об освобождении села Андреевка недалеко от Клещиевки.



В отчете Институт изучения войны отметили, что в районе Вербового идут бои, но по состоянию на 15 сентября, село, вероятно, все еще контролируют российские силы.