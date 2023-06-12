Новости » События в Украине
ВСУ заявили, что военные РФ взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области
12.06.2023 06:34 Наталья Богинская

ВСУ заявили, что военные РФ взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области

Российские военные взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы, которая протекает по территории Донецкой области. Из-за взрыва оба берега реки затопило, сообщил представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Река Мокрые Ялы протекает, в том числе, через село Благодатное, об освобождении которого украинские военные заявили 11 июня.

Представитель сил обороны Таврического направления заявил, что российские войска ждут прорыва ВСУ, и взрывают гидросооружения, чтобы замедлить украинское продвижение.

“Сначала оккупанты взорвали Карловское водохранилище, затем Каховскую ГЭС, затем взрывали другие гидросооружения в оккупированной части Запорожской области… Они прибегли к этой тактике, когда снова взорвали гидросооружение на реке Мокрые Ялы. Но это не влияет на продвижение Сил обороны”, — сказал Шершень.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы