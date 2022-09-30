ВСУ зашли в Ямполь
Вооруженные силы Украины 30 сентября зашли в Ямполь, Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.
Генеральный штаб ВСУ пока что ситуацию не комментирует.
По данным американского Института изучения войны (ISW) ВСУ почти завершили окружение Лимана и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска РФ в районе Дробышево — Лиман.
Ukrainian military liberated Yampil in Donetsk region https://t.co/yXTCUSqpRR pic.twitter.com/3D9i7zgPZy via @sternenko #Ukraine— Liveuamap (@Liveuamap) September 30, 2022