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ВСУ зашли в Ямполь
30.09.2022 11:37 Алина Груднева

ВСУ зашли в Ямполь

Вооруженные силы Украины 30 сентября зашли в Ямполь, Донецкой области.

 
Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.
 
Генеральный штаб ВСУ пока что ситуацию не комментирует.
 
По данным американского Института изучения войны (ISW) ВСУ почти завершили окружение Лимана и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска РФ в районе Дробышево — Лиман.
 

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