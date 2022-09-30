



ВСУ зашли в Ямполь

Вооруженные силы Украины 30 сентября зашли в Ямполь, Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

Генеральный штаб ВСУ пока что ситуацию не комментирует.

По данным американского Института изучения войны (ISW) ВСУ почти завершили окружение Лимана и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие войска РФ в районе Дробышево — Лиман.