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ВСУ за сутки уничтожили более 500 российских военнослужащих | Фото: Генштав ВСУ / Facebook
17.09.2023 09:56 Евгения Маркова

ВСУ за сутки уничтожили более 500 российских военнослужащих

Украинские Силы обороны продолжают наносить урон российской армии, вторгшейся на территорию Украины. За сутки ликвидированы четыре танка, четыре боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, четыре БПЛА.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за прошедшие сутки, 16 сентября, ликвидировали 530 российских оккупантов. С начала полномасштабного РФ потеряла около 272 320 единиц личного состава.

Общие боевые потери РФ с начала войны ориентировочно составили (по информации украинской стороны):

  •      танков - 4620 (+4) ед.;
  •      боевых бронированных машин - 8828 (+4) ед.;
  •      артиллерийских систем - 6003 (+15) ед.;
  •      РСЗО - 776 (+2) ед.;
  •      средства ПВО - 523 (+2) ед.;
  •      самолетов - 315 (+0) ед;
  •      вертолетов - 316 (+0) ед;
  •      БПЛА оперативно-тактического уровня - 4742 (+4) ед.;
  •      крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;
  •      корабли/катера - 20 (+0) ед;
  •      автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед;
  •      специальная техника - 896 (+5) ед.

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