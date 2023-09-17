



ВСУ за сутки уничтожили более 500 российских военнослужащих

Украинские Силы обороны продолжают наносить урон российской армии, вторгшейся на территорию Украины. За сутки ликвидированы четыре танка, четыре боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, четыре БПЛА.



По данным Генштаба ВСУ, украинские военные за прошедшие сутки, 16 сентября, ликвидировали 530 российских оккупантов. С начала полномасштабного РФ потеряла около 272 320 единиц личного состава.



Общие боевые потери РФ с начала войны ориентировочно составили (по информации украинской стороны):