



ВСУ взяли важный рубеж под Бахмутом

У Сил обороны Украины новые серьезные успехи на Бахмутском направлении. Идет продвижение на южном фланге.



Такой информацией поделился воин 24-й штурмовой бригады ВСУ “Айдар” с позывным Осман, передает dialog.ua.



“Сегодня имели успех, заняли важный рубеж. Немного позже будут еще хорошие новости… В самом селе (Клещеевке, что на юге от Бахмута - ред.) сейчас находиться нет смысла. Нужно подготовить базу к тому, чтобы одним днем выйти на высоту в направлении “Опытного”", – рассказал Осман.



Информацию об успехе утром 9 июля подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.



“Бахмутское направление. Имеем успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке”, – написал генерал-полковник.



Командующий также опубликовал кадры того, как на данном участке боец под позывным "Альфа" уничтожил врага выстрелом с расстояния в 1,2 км.



Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении подтверждает и ресурс DeepState. Согласно его карте, в “синюю” зону перешли почти 13 кв. км территории на южном фланге. То есть, оттуда выбиты российские оккупанты, ВСУ закрепляются.