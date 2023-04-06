



ВСУ впервые опубликовали видео артиллерийского обстрела территории РФ

Вооруженные силы Украины впервые в своей практике обнародовали кадры ударов по территории России, утверждает Bild.



Речь идет о видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале командир Харьковского гарнизона Сергей Мельник, отмечает “Медиазона”.

Видеоролик сопровождается следующей подписью: “Бойцы 4 пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Благодаря профессиональному взаимодействию с артиллеристами цель была сразу же уничтожена”.



Точная дата съемки неизвестна.



Определено, что российские военные, попавшие под обстрел ВСУ, располагались на позициях около села Цаповка Белгородской области, в лесополосе вблизи фермы в 1,3 километра от границы с Украиной.



Военный обозреватель Bild назвал этот удар превентивным, полагая, что российская армия планировала наступать с этих позиций в направлении Харькова. По мнению эксперта, видео было во многом адресовано западным союзникам Киева.



“Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя”, – считает он.