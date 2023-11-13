ВСУ усилит атаки на военные и логистические объекты в тылу РФ, - ISW
Украинские войска усиливают атаки на военные и логистические объекты в тыловых районах России, а также на временно оккупированных территориях. Об сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.
По их данным, 12 ноября ГУР МО Украины сообщило, что 11 ноября украинские партизаны напали на российский штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере трое сотрудников ФСБ РФ и Росгвардии.
Кроме того, с 8 по 12 ноября наблюдались удары по российским военным базам во временно оккупированном Крыму и ряде регионов РФ. В частности, по мнению экспертов ISW, украинские силы с лета 2023 года проводят масштабную ударную кампанию, специально направленную против военных целей в оккупированном Крыму.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские войска 12 ноября незначительно продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области на фоне продолжающихся наземных операций.
- Российское правительство пытается преуменьшить масштабы своих действий по усилению контроля над российским информационным пространством.
- Россия продолжает позиционировать себя как видный гарант безопасности авторитарных стран Африки.
- Российские войска 12 ноября нанесли ограниченную серию ракетных ударов по югу Украины.
- Российские войска продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Кременная, а также в районе Бахмута.
Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.
Кроме того, 10 ноября разведчики ГУР провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются. В результате атаки уничтожены корабли проектов "Акула" и "Серна".