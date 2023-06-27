



ВСУ уничтожили российские лодки-шпионы: погибли 11 оккупантов

Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявил, что на южном направлении за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 11 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых и лодки.



"Ситуация остается напряженной и достаточно динамичной. Как отметил Верховный главнокомандующий, продвижение есть на всех направлениях, но надо осознавать, что во время боевой работы, когда организовывается такая мощная военная операция, есть тот самый режим, который очень не любят масс-медиа, но он очень продуктивен для организации дальнейших действий – режим информационной тишины», - цитирует Гуменюк УНН.



Также по ее словам, на юге украинские военные ведут громкую контрбатарейную борьбу.



«Поэтому то, что касается, в частности, нашего направления, то сейчас мы можем говорить, что мы ведем достаточно громкую контрбатарейную борьбу, во всем остальном пока режим информационной тишины», - рассказала Гуменюк.



Она сообщила также, что за прошедшие сутки на южном направлении были отработаны боевые задачи.



"Могу сказать, что за минувшие сутки на южном направлении нами отработаны боевые задачи, в результате которых вражеское оккупационное войско уменьшилось минимум на 11 рашистов. Это уже подтвержденные данные и еще уточняем. И 11 единиц техники, среди которых и лодки, с помощью которых оккупанты пытаются маневрировать и выискивать новые позиции для своих минометных групп. И тяжелая артиллерия, которой враг пытается атаковать правый берег", - подчеркнула спикер.



Как сообщал Mignews.ua, впервые с начала войны ВСУ отвоевали территорию, оккупированную РФ с 2014 года.