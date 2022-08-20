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ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс россиян
20.08.2022 12:30 Алина Груднева

ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс россиян

Вооруженные силы Украины уничтожили в Запорожской области редкий радиолокационный комплекс россиян. 

 
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
 
"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники", - сообщает ГУР со ссылкой на оперативное командование Юг.  
 
Уточняется, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь артиллерии.

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