Новости » События в Украине
ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс сил РФ
20.08.2022 15:11 Ольга Белозерова

ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс сил РФ

Украинские военные в Запорожской области уничтожили редкую российскую систему РЛС "Зоопарк-1".

Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Как утверждается, ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники. 

"Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, которая позволяла корректировать огонь артиллерии", - говорится в сообщении разведки. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы