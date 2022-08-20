



ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс сил РФ

Украинские военные в Запорожской области уничтожили редкую российскую систему РЛС "Зоопарк-1".



Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.



Как утверждается, ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники.



"Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, которая позволяла корректировать огонь артиллерии", - говорится в сообщении разведки.