ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс сил РФ
Украинские военные в Запорожской области уничтожили редкую российскую систему РЛС "Зоопарк-1".
Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.
Как утверждается, ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс разведки и стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники.
"Точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, которая позволяла корректировать огонь артиллерии", - говорится в сообщении разведки.