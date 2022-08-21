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ВСУ уничтожили командный пункт россиян
21.08.2022 06:40 Алина Груднева

ВСУ уничтожили командный пункт россиян

Вооруженные силы Украины уничтожили склады и командный пункт россиян в Чернобаевке и Старицах.

 
Об этом сообщает оперативное командование "Юг". 
 
Уточняется, что в результате удара ВСУ ликвидированы 75 российских военных.
 
Также они уничтожили корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", два танка Т-72 и шесть единиц бронированной техники. 
 
В ОК "Юг" напомнили, что РФ держит наготове в Черном море два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр".

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