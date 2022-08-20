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ВСУ уничтожили базу россиян
20.08.2022 07:50 Алина Груднева

ВСУ уничтожили базу россиян

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили базу россиян и две склада с боеприпасами.

 
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
 
Уточняется, что авиация нанесла 11 ударов по позициям россиян в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.
 
Также были нанесены ракетно-артиллерийские удары. По данным ОК "Юг", ликвидированы 17 солдат РФ, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1", 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

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