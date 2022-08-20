



ВСУ уничтожили базу россиян

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили базу россиян и две склада с боеприпасами.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Уточняется, что авиация нанесла 11 ударов по позициям россиян в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

Также были нанесены ракетно-артиллерийские удары. По данным ОК "Юг", ликвидированы 17 солдат РФ, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1", 4 единицы автомобильной и бронированной техники.