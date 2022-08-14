



ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер": засветил российский военкор

Украинский военные уничтожили базу ЧВК "Вагнер" в Попасной, благодаря наводке российского военкора.

По данным украинских СМИ, корреспондент приехал на объект, где сделал фото, которые выложил в соцсети.

Таким образом, он засветил местоположение базы "вагнеровцев".

Некоторые военкоры заверяют, что создатель ЧВК Евгений Пригожин после этого перестал выходить на связь. Тем временем, российские СМИ отрицают, что он был ликвидирован.

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