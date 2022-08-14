ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер": засветил российский военкор
Украинский военные уничтожили базу ЧВК "Вагнер" в Попасной, благодаря наводке российского военкора.
По данным украинских СМИ, корреспондент приехал на объект, где сделал фото, которые выложил в соцсети.
Таким образом, он засветил местоположение базы "вагнеровцев".https://t.me/uniannet/68255?single
Некоторые военкоры заверяют, что создатель ЧВК Евгений Пригожин после этого перестал выходить на связь. Тем временем, российские СМИ отрицают, что он был ликвидирован.