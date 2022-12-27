



ВСУ уничтожили 70 из 250 иранских беспилотников

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил об уничтожении украинскими силами противовоздушной обороны 70 из 250 беспилотных летательных аппаратов ударного типа "Шахед", которые Иран поставил РФ за последний месяц, сообщается в Телеграм-канале Министерства обороны Украины во вторник.



"За последние две недели Россия атаковала территорию Украины беспилотниками ударного типа – "Шахед-131" и "Шахед-136" из второй полученной партии иранских дронов – около двух с половиной сотен. До семи десятков беспилотников, которые Россия использовала для нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре, украинскими ПВО уже уничтожены", - сказал Игнат.