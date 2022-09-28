



ВСУ укрепляют позиции возле Лимана - ISW

Аналитики из американского Института изучения войны в очередной сводке по ситуации на фронте в Украине сообщили, что ВСУ укрепляют позиции возле города Лиман в Донецкой области, и продолжают приближаться к городу, освобождая новые населенные пункты.



Об этом сообщает РБК-Украина.



Эксперты ISW пишут со ссылкой на украинские источники, что в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.



Также, согласно ISW, украинские военные "близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения российской группировки и взять ее в оперативное окружение". Отмечается, что украинские войска держат под огневым контролем последнюю дорогу для снабжения сил РФ в городе.