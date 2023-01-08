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ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном
08.01.2023 14:35 Ольга Белозерова

ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном

Вооруженные силы Украины нанесли удар по общежитию в Рубежном (Луганская область, временно контролируется силами РФ).

Как сообщает СратКом ВСУ, в общежитии находились мобилизованные россияне. Есть информация о 14 погибших.

"Рубежное или Макеевка 2.0. По предварительной информации в результате прилета в общежитие медицинского университета 14 мобилизованных оделись в очень красивые и модные черные пакеты, количество раненых пока неизвестно", - говорится в сообщении

 

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