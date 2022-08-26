



ВСУ снова ударили по Дарьевскому мосту под Херсоном

ВСУ нанесли удары по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области, "остановив его эксплуатацию", сообщило оперативное командование "Юг".



"Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом", - говорится в сообщении.



Как отмечают военные, эксплуатация на данный момент невозможна.



Дарьевский мост через реку Ингулец расположен на трассе М14 между Новой Каховкой (около 35 км) и Херсоном (около 15 км).