ВСУ сменили тактику контрнаступления после значительных потерь техники, - NYT

Украинские войска сменили тактику ведения контрнаступления, что позволило им сократить потери в военной технике, но и замедлить деоккупацию территорий, пишет The New York Times.



По данным издания, за первые две недели контрнаступления было повреждено или уничтожено до 20% поставленной на фронт военной техники, в том числе западной.



Этот уровень потерь техники снизился до 10% в последующие недели благодаря тому, что Украина сменила тактику ведения контрнаступления.

Отмечается, что ВСУ сосредоточились больше на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаке по заминированных Россией полях.



Также, как пишет издание, потери замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось - и даже кое-где остановилось - поскольку украинские солдаты борются с серьезной обороной России.



Несмотря на потери, украинцы пока прошли только 8 км из 96 км, которые надо преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части, отмечает The New York Times.



Военные эксперты, на которых ссылается издание, говорят, что первые 25 км контрнаступления будут самыми трудными, поскольку наступающим войскам, как правило, требуется в три раза больше сил – вооружения и личного состава, чем обороняющимся.